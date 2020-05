Il sindaco Barbero ringrazia MyFamily

VALENZA - Il sindaco di Valenza Gianluca Barbero, attraverso la pagina Facebook del Comune, rivolge ancora una volta un ringraziamento alla valenzana MyFamily che ha realizzato 20mila mascherine protettive lavabili per i concittadini.

«Ben riconoscibili per i vivaci colori e la firma laterale con il logo del brand, ormai noto internazionalmente, le mascherine sono state un regalo graditissimo da tutti i concittadini ed è per questo che mi sento di rivolgere un grazie all’azienda ed in particolare a tutti i dipendenti che le hanno realizzate lavorando nel clima difficile dei giorni della piena emergenza.

In virtù di questo generoso omaggio, disegnato e realizzato negli stabilimenti di Valenza My Family ha così garantito piena occupazione, aprendo all’azienda stessa nuove prospettive di crescita e in nuovi settori di sviluppo, a tutto vantaggio, ancora una volta, della nostra città. Grazie!».

Sempre a tema mascherine, Palazzo Pellizzari segnala che nei prossimi giorni i cittadini di Valenza riceveranno a casa le mascherine della Protezione Civile/Regione Piemonte.