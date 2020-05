Turismo, take away, trasporti: le novità

TORINO - Lunedì ci saranno ulteriori novità per fare "ripartire il Piemonte" e saranno illustrate in conferenza stampa dal governatore Alberto Cirio. Il presidente parlerà anche dello stanziamento di 4,5 milioni di euro per l'associazionismo sportivo: "I soldi ci sono già, faremo un bando e invitiamo le società ad aderire".

"Ci stiamo muovendo pezzo per pezzo - ha spiegato oggi Cirio - cominciato col sostegno al mondo sanitario. Oggi ci siamo preoccupati di ristorazione e 'artigiani alla persona' e lunedì parleremo di altre emergenze, a cominciare dal turismo. Lunedì riapriranno gli alberghi, è bene ricordarlo. E sarà sostenuta anche la promozione turistica, nel tentativo, soprattutto, di incentivare il turismo nella nostra regione".

Cirio ha parlato anche del take away: "L'asporto è disciplinato dalle ore 6 alle 21, con l'intenzione di fornire colazione, pranzo e cena. Aprire oltre quell'orario? Non ancora, perché vogliamo procedere con prudenza, tant'è che a Torino il take away sarà possibile solo da sabato 9. Se le persone si dimostreranno responsabili e se avremo le dovute misure di sicurezza, valuteremo modifiche".

Lunedì entrerà in vigore un'ordinanza "con specifiche" per seconde case (ci si reca sono per motivi indifferibili, con rientro in giornata), mercati e toelettatura per cani. Previsti anche fondi per le aziende affinché si possano mettere in regola con i nuovi protocolli e provvedano, ad esempio, alla sanificazione dei locali.

Da lunedì obbligatorie le mascherine in luoghi chiusi accessibili al pubblico (negozi, uffici...), oltre che sui mezzi pubblici (già consegnate le mascherine alle aziende di trasporto).