A Valenza la protesta dei commercianti

VALENZA - Una trentina tra negozi, bar e ristoranti di Valenza ha preso parte, ieri sera, alla manifestazione di protesta, tenutasi in contemporanea in tante città italiane dalle 21 alle 21.30. Luci accese e serrande alzate, con molti titolari presenti fuori dalle loro attività a testimoniare il loro malcontento. Bersaglio delle lamentele lo Stato, i cui aiuti a tantissime realtà in crisi stentano ad arrivare. (Foto Ghislieri)