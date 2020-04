La torta di verdure, il 'jolly' da giocare a tavola

Versatile, gustosa e soprattutto buona: la torta di verdure rappresenta un piatto 'jolly', ideale da mettere in tavola in ogni occasione. Può essere considerata un antipasto, un secondo o una merenda, ma è anche soluzione ideale per un pic nic. Divertitevi a prepararla con i vostri bambini, che per l'occasione vedranno la verdura sicuramente più buona e appetitosa. L'abbinamento? Secondo Stefania, il Langhe Favorita è il compagno ideale.