L'emergenza sanitaria, il 25 Aprile e l'economia: Borioli, Barbero e Corti oggi in diretta

Due appuntamenti oggi, venerdì 24, in diretta streaming su tutte le pagine social del network del Gruppo Soged e poi in podcast su tutti i siti internet. Il primo alle 17, ospiti del direttore Alberto Marello, saranno Daniele Borioli, ex senatore e attuale tesoriere regionale del Pd, e Gianluca Barbero, sindaco di Valenza. Tra gli altri temi, il 25 Aprile al tempo del Covid e l'emergenza sanitaria nella città di Valenza.

Alle 18,30, poi, il giornalista Massimo Brusasco condurrà l'approfondimento economico con gli esperti dell'Ascom e con Alberto Corti, direttore nazionale di Confturismo.