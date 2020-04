DiValenza: oggi il secondo webinar gratuito

VALENZA - Si tiene oggi dalle 14.30 alle 15.15 il secondo webinar del ciclo organizzato dal Consorzio del Marchio Orafo DiValenza in questo periodo di emergenza covid. L'appuntamento, intitolato "Turismo: creare esperienze" avrà come relatrice Monica Roma, laureata in Scienze politiche ad indirizzo economico con corso di specializzazione di marketing presso la London School of Economics di Londra, professionista che da 15 anni organizza eventi in tutto il territorio italiano con clientela internazionale ed è consulente marketing nel campo degli eventi Vip.

Per partecipare all'evento gratuito e rivolto in particolare al mondo orafo, è necessario collegarsi al link e digitare la password Divalenza.

Un ulteriore appuntamento è fissato per venerdì 17 aprile. Dalle 18 alle 19 si tiene lo speed date "L'evento che non c'era". «Qual è miglior modo per incontrare nuovi e vecchi contatti? In questo momento così delicato un incontro giusto potrebbe essere molto importante. Organizziamo il primo Zoom Speed Date. Ci troveremo online, sostenuti da stuzzichini e bevande, e con penna e carta per chiacchierare e conoscerci» spiegano da DiValenza.

Per partecipare è necessario iscriversi - in anticipo - al link : dopo averlo fatto si riceverà una mail di zoom con il link per l’evento e la password). Si tratta di una sessione di incontri di business. «Creeremo delle camere ogni 5 minuti! Sarà una sorpresa scoprire chi troveremo dall'altra parte per una conversazione a due. Se sarà il vostro primo incontro, potrete sfruttare questo tempo per conoscervi, altrimenti potrete approfondire il rapporto personale. Per aiutarvi a rompere il ghiaccio, riceverete in anticipo una serie di domande che hanno lo scopo di conoscere meglio la persona che avete davanti. Un consiglio? Registratevi subito!» dicono gli organizzatori.