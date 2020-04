Brevettato il tester per le mascherine

VALENZA - Non è un presidio chirurgico ma la mascherina artigianale confezionata nel miglior modo possibile. Lo spiega Alessandro Borgese, titolare di My Family, azienda di Valenza che ha donato 30.000 mascherine alla popolazione, e ne ha prodotte altre 50.000 per far fronte alle numerose richieste. Non solo: My Family ha brevettato un macchinario per testare in modo scientifico la capacità di un tessuto di essere impermeabile ai droplet fino a 5 micron che viaggiano alla velocità di 320 km all'ora.

