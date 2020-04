La Presentosa è venduta: 5000 euro per la sanità di Valenza e Alessandria

VALENZA - Sono stati "Tutto Musica di Franco, Tamara e Simone Taulino" e la ditta "CI&GI di Giacomin Riccardo & C. s.a.s." ad aver acquistato la "Presentosa" messa in vendita per beneficenza dall'Istituto Comprensivo Valenza A.

Il gioiello, disegnato dagli alunni della scuola media Pascoli e dagli alunni di Favale di Civitella del Tronto lo scorso anno scolastico è stato comprato con una donazione di 5mila euro che la scuola valenzana devolverà agli Ospedali di Alessandria e Valenza.

«In realtà - riferisce il Dirigente scolastico Maurizio Primo Carandini - la mia speranza era quella di assistere ad una vera e propria gara di solidarietà tra i big della gioielleria valenzana, ma così non è stato se non con le solite risposte "si, ma, abbiamo già dato...." Peggio per loro! Hanno perso ancora una volta l’occasione di unire il nome alla nostra Charity che ha già raccolto più di 11000 euro a cui si aggiungono questi 5000 euro e di portare alla ribalta il nome di Valenza! Ci hanno pensato Tutto Musica e la Famiglia Giacomin che pur nel momento di crisi hanno saputo essere al nostro fianco».