Addio a 'Pollo' , tra lavoro e calcio

VALENZA - Il calcio è stato una grande passione per Giovanni Polimena, per tutti 'Pollo', un soprannome che lo faceva sorridere. Gli ex compagni di squadra lo ricordano fra i punti di forza della formazione dell'Avis Valenza, per molti anni protagonista nei campionati amatoriali.

Polimena, 58 anni, di mestiere faceva l'imbianchino. "Una persona solare, socievole, sempre sorridente - sottolineano alcuni amici - Tutti gli volevano bene". Il cognato, Mauro Roberto Lombardi, è il coordinatore della Protezione Civile.