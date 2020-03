Valenza: bandiere a mezz'asta e minuto di silenzio alle 12

VALENZA - Il Comune di Valenza oggi alle 12 aderirà all'invito dell'Unione Province Italiane e dell'Anci. Bandiere a mezz'asta in Municipio mentre il sindaco Gianluca Barbero osserverà un minuto di silenzio davanti al palazzo comunale, in fascia tricolore.

La cittadinanza è invitata a fare altrettanto in contemporanea, rimanendo nelle case. Ancora, nei prossimi giorni saranno installati dispositivi illuminanti che coloreranno con il tricolore Palazzo Valentino durante le ore notturne.

Nel suo messaggio serale, ieri il sindaco ha continuato a diffondere un messaggio ottimistico: «abbiamo avuto la conferma che le impressioni che avevo condiviso con voi erano corrette e che cioè la nostra provincia, che era stata la prima ad avere subito l'assalto di Covid 19, oggi sia in anticipo rispetto ai dati regionali e che la crescita qui da noi oggi sia più lenta che nel resto della regione. Abbiamo i dati di un lieve incremento ma anche delle prime guarigioni ed anche della partenza dei trattamenti domiciliari con i nuovi protocolli. Indubbiamente buone notizie figlie dell'impegno di nostri medici ma anche dei comportamenti virtuosi di questi ultimi giorni. Questo non vuol dire che si debba mollare la tensione ed anzi occorre raddoppiare le attenzioni per evitare di sprecare questa finestra di speranza».