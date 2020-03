Cirio: "Chiederò al governo poteri straordinari per ripartire"

TORINO - Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, ha annunciato in consiglio regionale (in videoconferenza) di voler chiedere al governo "poteri straordinari, se non a me in quanto presidente ma allora ai sindaci, ai prefetti o a un commissario, per fare fare in fretta e non impantanarci nella burocrazia, perché - ha sottolineato - l’emergenza economica e sociale che sta crescendo chiede risposte concrete e attuali. Se pensiamo di agire con le regole tradizionali, tra due anni saremo ancora qui a sperare che qualcuno apra".

Secondo il governatore, dunque, il modello da prendere a esempio "è quello per la ricostruzione del ponte Morandi, a Genova. Abbiamo bisogno di avere autorizzazioni e poteri straordinari che ci facciano fare in fretta ciò che sappiamo fare e che abbiamo le risorse per poter fare”.

Cirio annuncia anche che "immaginare di tornare alla normalità il 3 aprile penso sia un atto da non fare. Occorre solamente vedere quanto a lungo prorogare le misure".