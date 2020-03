Cosa fa l'Europa per fronteggiare l'epidemia? Alle 17 in diretta l'intervista a Daniele Viotti

Cosa sta facendo l'Europa per affrontare la crisi epidemica? E come può aiutare l'Italia? Di questo e molto altro parleremo questo pomeriggio con Daniele Viotti, esponente del Partito Democratico di Alessandria ed ex europarlamentare. Appuntamento alle 17 sulla pagina facebook de Il Piccolo e su tutte quelle del Gruppo Soged.

L'intervista sarà poi disponibile in podcast sui siti del Gruppo.