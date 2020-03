Valenza, in campo le aziende solidali

VALENZA - La nota azienda orafa Damiani ha messo a disposizione della Protezione civile, attraverso la Prefettura di Alessandria, i 12mila metri quadrati di ExpoPiemonte, ovvero la struttura alla periferia della città chela maison che dio recente acquistato per desinarlo a sede produttiva.

Damiani, inoltre, ha avviato un piano d’intervento strutturato su diverse iniziative, a partire da una prima donazione di oltre 100mila euro, a cui ne seguiranno altre, destinate agli ospedali di Tortona, Alessandria e Casale, oltre a strutture in molte località italiane.

Oltre a queste donazioni, Damiani ha attivato il proprio network internazionale "con l’obiettivo di recuperare mascherine e altri dispositivi di protezione individuale da donare agli ospedali italiani per consentire a medici, operatori sanitari e infermieri di poter continuare a lavorare in sicurezza".

Il Gruppo ha anche deciso di omaggiare con un gioiello Bliss tutti i medici e gli infermieri impegnati senza sosta nell’ospedale di Tortona, che come da richiesta della Regione Piemonte è stato trasformato in Covid Hospital, "per ringraziarli simbolicamente del grande lavoro che stanno svolgendo e con l’intento di regalare loro un sorriso".

Sempre a Valenza, spicca anche l'iniziativa di My Family, azienda che solitamente si occupa di prodotti per animali ma che, ormai da una settimana, si è detta disponibile alla realizzazione di mascherine da donare alla città. Domenica prossima sarà raggiunto il traguardo delle prime 20.000 mascherine confezionate. Le prime, dall'altro ieri, sono già state distribuire a cura del Comune attraverso associazioni di volontariato.