Il covid fatale al sansalvatorese Claudio Amisano

SAN SALVATORE - È il sansalvatorese Claudio Amisano una delle vittime di coronavirus morte ieri all'ospedale di Casale. Amisano, consigliere comunale, che spesso si era candidato a sindaco del paese, era consigliere comunale. Sessantunenne, rappresentante orafo, le sue condizioni si erano aggravate negli ultimi giorni, tanto da rendere necessario il ricovero al nosocomio di Casale.

Il messaggio di cordoglio del sindaco Enrico Beccaria: "Quando ho saputo dalla dottoressa Barberis che Claudio aveva contratto questo virus, l’ho chiamato fin da subito per sapere le sue condizioni, ci sentivamo tutti i giorni. Quando poi l’hanno ricoverato ci scambiavamo dei messaggi. L’ultimo è stato ieri pomeriggio quando gli ho chiesto come stava e lui mi ha risposto che non andava bene. La nostra comunità e il consiglio comunale perdono una persona di valore sempre attiva nella comunità soprattutto nel mondo delle associazioni. Il pensiero va alla moglie Ginni, a Marcello e a Marta e a tutti noi che lo abbiamo conosciuto e che lo ricorderemo col suo sorriso e la sua creatività. È un giorno bruttissimo per la nostra comunità, ma troveremo, dobbiamo trovare, anche in questi momenti bui la forza per continuare. Vi abbraccio tutti. Coraggio".