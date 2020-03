"Sarto per Signora": intrighi, passioni ed equivoci nella commedia di Feydeau

RIVARONE - Sabato 7 marzo alle 21,15 al Salone dei Ciliegi andrà in scena la commedia Sarto per Signora di Georges Feydeau. Intrighi, passioni, equivoci e amori segreti animano il salotto di una stimata famiglia parigina. Protagonista della commedia è il dottor Molineaux, fresco di matrimonio ma dai dubbi comportamenti coniugali; avendo infatti un animo libertino, tradisce la moglie con un'avvenente signora, e per poter incontrare la sua amante senza destare alcun sospetto si finge sarto, creando così una serie di simpatiche ed esilaranti gag che coinvolgeranno tutti i protagonisti.

La Compagnia Teatrale Ikeatrando nasce ufficialmente il 9 aprile 2019, ma esiste come “laboratorio” da circa 6 anni. Numerosi gli spettacoli messi in scena e diverse serate sold-out al teatro sociale di Valenza.

La serata organizzata grazie all'associazione Arca di Rivarone e come consuetudine l'ingresso è libero.