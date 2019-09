Ronzonese chiude il set, bene Boys Ovada

ALESSANDRIA - Prima giornata di campionato per la Terza Categoria e primi verdetti: la new entry Boys Calcio Ovada affonda 5-2 la Valmilna (reti di Torchio, Potomenau, Vaccarella, Bavastro, Romano); il Garbagna non va oltre il 2-2 sul campo del Predosa con i gol siglati Mancuso e Gaffeo per il Predosa, per gli ospiti doppietta di Paterniani.

Bene il San Giuliano Vecchio che vince 3-1 sull’Aurora Pontecurone con la doppietta di Schillaci e la rete di Amellal. Il derby tra Stazzano e Sardigliano termina 3-0 a favore dei padroni di casa che ottengono i tre punti con il gol di Risso e la doppietta di Raineri.

Il Tiger Novi divide la posta 3-3 con il Gruppo Sportivo Lobbi (per gli ospiti reti di Polizzi, Simone e Trombetta). Chiudono Vignolese - Audax Orione con il risultato di 4-0 per la Vignolese (a segno Coniglio, Ravera, La Neve e Iuliano) e Villaromagnano - Pizzerie Muchacha 3-0 per i padroni di casa grazie alla marcatura di Shaini e doppietta di Felisari.

Nel girone astigiano il Bergamasco torna in campo e ottiene subito la sua prima vittoria battendo 5-3 il Castelnuovo Don Bosco con la firma di Manca e le doppiette di Manfrinati e Bonaugurio; il Bistagno Valle Bormida perde 1-0 con lo Sport Italy e l’Europa Bevingros Eleven supera 3-1 l'Athletic Asti grazie ai gol realizzati da Bammou, Trisoglio e Oukhass tutti nel primo tempo.

L’Ozzano Ronzonese stravince 6-1 con il Montiglio (gol di Varaia, due di Galzignato, due di Orsogna e Fava); perde il Mirabello che crolla in casa 5-0 con la Annonnese. Lo Sporting 2015 non va oltre lo 0-0 lo Sca Asti.