Fulvius, festa per due. Prima del campionato

Festa al Village per la presentazione della prima squadra della Fulvius, allenata da Gabriele Tosi, e della juniores.

Una serata speciale, con la partecipazione del presidente onorario Dario Cassini e del direttore sportivo Fabrizio Pieroni, che ha allestito le due formazioni.

Presenti anche i rappresentanti del main sponsor, My Family, e degli altri partner, Gioielli di Valenza, Dentalbio e Il Barattolo.

Per la squadra che milita in Prima Categoria, girone G, domenica debutto in campionato, in trasferta, a CentoGrigio, con la Canottieri Alessandria.

Per il settore giovanile, invece, la società valenzana da poche settimana ha sottoscritto l'accordo di affiliazione con l'Atalanta.