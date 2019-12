L'albero degli pneumatici, così si illumina via Pisacane

Siamo soliti vedere illuminate le strade del centro ed addobbati i negozi dello ‘shopping’, durante le feste natalizie, come se il resto di Alessandria sentisse meno lo spirito delle feste. Con sorpresa abbiamo scoperto che grazie all’intraprendenza di giovani imprenditrici un angolo solitamente poco festoso è stato trasformato, con un occhio al tema sociale della difesa dell’ambiente e del recupero dei materiali.

Alessia De Marco della storica officina “Mirone e De Marco” in via Pisacane (la più longeva in città che ha saputo, con il cambio generazionale, mantenere professionalità stando al passo con i tempi) ha avuto l’idea: un albero di Natale realizzato con materiali di recupero, andando a cercare quello che si trovava di più semplice in ditta. Il tronco è infatti formato da pneumatici impilati, così come l’originale ‘puntale’. È stato poi addobbato con fiocchi, nastri e palline grazie all’estro di Mimma Manfredi de La Fioreria che ha risposto con entusiasmo all’iniziativa spontanea. “Lo abbiamo ricoperto con rami e foglie di potatura per rendere l’abete più reale, sottolineandone al contempo la sua natura semplice ma gioiosa”, ha spiegato l’ideatrice Alessia, “Il tema molto attuale della difesa dell’ambiente sta proprio nella scelta di gomme e fogliame riciclato e riciclabile”. Dalle 17 fino al mattino l’albero rimane illuminato così da far risplendere il tratto di via solitamente dimenticato dalle luminarie.

“Vorrei ringraziare la mia collega Loredana e mia mamma Patrizia per aver aiutato molto nel lungo allestimento; i ragazzi dell’officina, fondamentali nella prima fase di realizzazione; le mie amiche Claudia e Lorella per averci dato una mano a completarlo; ovviamente ringrazio ancora una volta Mimma de La Fioreria per avermi supportata in questa iniziativa”.

Così anche l’officina autorizzata Fiat – ad Alessandria da più di 40 anni grazie alla professionalità e ai servizi che via via si sono aggiunti per dare un solo punto di riferimento per il veicolo – ha voluto augurare a modo suo Buon Natale e Buone Feste.