La Lega chiede 'Valenza Plastic Free'

VALENZA - Arriva la svolta ecologica della Lega. Il gruppo consigliare del Carroccio, in vista della doppia seduta di consiglio comunale, per la riunione del 30 settembre, deposita un atto di indirizzo con il quale chiede che il Comune di Valenza diventi ‘plastic free’. In pratica Maurizio Oddone e Luca Patrucco, chiedono all’amministrazione comunale di sviluppare una campagna che, con il coinvolgimento del mondo del volontariato, delle istituzioni scolastiche, induca ai cittadini a ridurre il più possibile l’utilizzo della plastica, a partire dalle bottigliette dell’acqua. provvedimento, alquanto articolato, verrà discusso dunque dell’assemblea cittadina nella seconda delle sedute. La prima, che si tiene giovedì vedrà invece in scaletta l’approvazione del Dup-Documento unico di programmazione e del bilancio consolidato.