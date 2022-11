Tutto il calcio della provincia in tempo reale

Tutto è pronto per un'altra domenica di campionato che si annuncia ricca di spunti. Segui in tempo reale i risultati delle squadre alessandrine, con marcatori e classifiche.

In serie D giocano in trasferta sia il Casale che il Derthona: per i nerostellati - sempre alle prese con le note problematiche extra campo - l'ostacolo si chiama Legnano, mentre i tortonesi ambiscono legittimamente a un colpaccio sul terreno del Chisola.

In Eccellenza, continuità è la parola d'ordine per Acqui e Luese Cristo: Merlo va a far visita alla matricola terribile Pro Villafranca, gli alessandrini invece giocano a Cherasco. L'impegno, già complicato di per sè, diventa ancora più difficile alla luce di una settimana agitata e condizionata dal caso squalifiche.

Capitolo Promozione: sono due i derby, Asca-Gaviese e Junior Pontestura-Castellazzo. La capolista PastorStay è ospite di Beppe Viola, la Valenzana Mado gioca in casa di Psg, l'Ovadese attende Trofarello. Attenzione anche a Felizzano-Atletico Torino, gara che potrebbe riservare sorprese.

In Prima Categoria deve riprendere la corsa il Monferrato, perchè dopo le sei vittorie consecutive iniziali è arrivato, peraltro comprensibilmente, un momento di appannamento. Il calendario propone un viaggio a Serravalle, contro il Libarna: un impegno che non è mai semplice, ma serve una scossa. Anche per l’altra capolista, il Canelli, il derby con la Nuova Astigiana nasconde molte insidie.

Seconda Categoria: a 90’ dallo scontro diretto, Moncalvo e Vignolese cercano di rafforzare la prima ‘fuga’ in campionato. Gli astigiani ospiteranno un Villaromagnano in cerca di riscatto dopo alcune recenti prestazioni opache, i valborberini scenderanno in campo a Bosco Marengo per rinsaldare il secondo posto

Chiusura dedicata alla Terza Categoria, dove la regina Pozzolese è alle prese con l'esame Valmadonna San Michele, ma la Junior Asca, nonostante la tegola dell'infortunio a Ghe, non molla la presa. Nel girone astigiano Ozzano Ronzonese chiede strada ad Avis Isola, derby tra Bergamasco e Castelletto.