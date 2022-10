Tutto il calcio della provincia in tempo reale

Sarà una domenica a pieno regime, finalmente. Si annuncia una giornata ricca di emozioni a livello di calcio dilettantistico, con tutte le categorie in campo. Segui in tempo reale i risultati delle squadre alessandrine, con marcatori e classifiche.

CLICCA QUI PER NON PERDERE NEMMENO UN GOL

In serie D il Casale va a Chieri con l'obiettivo di difendere il primato e di onorare la memoria di Giorgio Rotolo, prematuramente scomparso in settimana. Deve vincere il Derthona, che al 'Coppi' contro Gozzano spera di ottenere la prima affermazione di un torneo fin qui caratterizzato da tante difficoltà.

In Eccellenza trasferta agevole solo sulla carta per l'Acqui, ospite di San Mauro, mentre la Luese Cristo gioca sul terreno della corazzata Alba Calcio. Per Adamo rebus in attacco, alla luce di infortuni e squalifiche.

CLICCA QUI PER NON PERDERE NEMMENO UN GOL

Promozione: la capolista Valenzana Mado è alle prese con la trappola Junior Pontestura, anche se è molto più elevato il coefficiente di difficoltà del confronto che attende la PastorStay, opposta alla Novese. Riflettori puntati su Gaviese-Castellazzo, impegno casalingo per l'Arquatese, che riceve Atletico Torino.

In Prima Categoria la partitissima è Atletico Acqui-Monferrato, però merita attenzione pure Sale-Tassarolo, con mister Roberto Pastorino che debutta sulla panchina dei neri. Capriatese-Aurora Canottieri e Fulvius-Canelli sono gare da tripla.

CLICCA QUI PER NON PERDERE NEMMENO UN GOL

Per quanto riguarda la Seconda Categoria è già tempo di scontri diretti, perché Villaromagnano-Quargnento e Fortitudo-Boschese mettono di fronte quattro delle sicure protagoniste.Trasferta astigiana per la Viguzzolese, di scena a Calliano.

Chiusura dedicata alla Terza Categoria, dove la partita più attesa è quella che mette di fronte Don Bosco e Garbagna, e dove la Junior Asca è pronta a confrontarsi con i Boys Ovada. Spicca il duello tra Cabella e Pozzolese, altre due formazioni di rango.