Politiche 2022: urne aperte fino alle 23. Lo spoglio in tempo reale sul nostro sito

Seggi aperti alle 7 per le Politiche 2022: i circa 333mila elettori della provincia di Alessandria avranno tempo fino alle 23 per esprimere il proprio voto.

Quindi, subito via allo scrutinio, che andrà avanti per l'intera notte e la giornata di domani: grazie ai dati ufficiali del Ministero dell'Interno, tutti gli aggiornamenti in tempo reale sul nostro sito sull'andamento dello spoglio sul nostro territorio.

LIVE: I RISULTATI COMUNE PER COMUNE

Alessandria: alle ore 12 affluenza del 20,92% I seggi si chiuderanno alle ore 23. Poi subito lo scrutinio

Comune per Comune, coalizione per coalizione, lista per lista scopriremo insieme cos'avranno scelto i residenti in provincia nella corsa uninominale per Camera e Senato e nel proporzionale per i due rami del Parlamento.