Tre giorni di divertimento in provincia

ALESSANDRIA - Feste, sagre, concerti: prepariamoci a un fine settimana denso di eventi nell'Alessandrino.

Venerdì 12

A Fubine continua la festa dell'Unità. Tutte le sere, ristorante aperto con ricco menù. Stasera musica con Emozioni Band, domani, sabato, si balla con Alida e la Band, domenica con Ricky Show.

A Mantovana, frazione di Predosa, continua fino al 17 la 45esima sagra del bollito misto con bagnet, uno degli appuntamenti gastronomici più importanti della provincia. Si balla con dj Massimo Gallo.

Ed è sagra anche a Morbello dove è di scena il cinghiale. Si balla stasera con Mambo Rico, domani e domenica con Magico Sound.

Per chi ama i ritmi latini, invece, stasera Buena Onda anima la festa al circolo Acli della frazione Sottovalle di Arquata Scrivia.

Sempre ad Arquata Scrivia, ma in chiesa, concerto di organo e flauto traverso.

A Frugarolo, protagonista Franco Taulino con la Beggar's Farm, a corredo di una cena organizzata dall'Unione sportiva. La serata avrà uno scopo benefico, a sostegno di Aprova.

Sabato 13

Stand gastronomico "a tutto pesce" a Trisobbio, con intrattenimento musicale.

A Vignole Borbera, serata dedicata alla territorialità, con mercatino enogastronomico, street food e percorso di degustazione dei vini della zona.

A Voltaggio comincia la sagra degli gnocchi al pesto, che continuerà fino a lunedì 15.

Per la musica, a Cremolino, concerto della band Stratagemma, con cover jazz, pop e rock.

Ritmi africani a Sezzadio, alla cascina Bellaria della frazione Boschi, grazie a Dj Gas. L'appuntamento è dalle 19.

Musica live ad Acqui Terme dalle 20.30, al The Corner di via Carducci 3, con ospite il chitarrista e cantante Gionata.

Domenica 14

A Casal Cermelli prende il via la patronale (che si concluderà il 17: alle ore 21 il concerto delle Quattro Chitarre, gruppo specializzato in canzoni di Fabrizio De André.

A San Sebastiano Curone, invece, "il borgo diventa osteria", con protagonista lo chef Diego Bongiovanni che, dalle 19, preparerà succulenti specialità. In paese, street food e vendita di prodotti del territorio.

A Vignale, musica con piano e clarinetto grazie a Damiano Ballarin e Davide Conte che, alle 17.30, si esibiranno nella chiesa dell'Addolorata.

Novi Ligure invece ballerà con la "silent disco", ovvero la discoteca silenziosa. Appuntamento in serata alla Corte Solferino, dove tutti saranno muniti di cuffie.

Teatro a Cremolino con la commedia brillante "I panni sporchi si lavano in casa" , per la regia di Tina Casamento: il sipario si alza alle 21.15, in piazza Vittorio Emanuele II.

In corso Italia, ad Acqui Terme, alle 21, all'altezza dell'enoteca Ciabot, si esibiranno Gianni Cazzola & Young Generation.

A Garbagna, alle ore 18, secondo dei quattro appuntamento di "Libri in scena": ospite lo scrittore Gianni Marchesotti.