Piemonte sempre più smart: ecco i dati legati all'espansione di Alexa

Il fenomeno Alexa continua a crescere e sempre più clienti in Italia utilizzano l’assistente vocale di Amazon per semplificare la quotidianità, tramite la propria voce.

I dati raccolti nel periodo tra gennaio e giugno 2022 mostrano un aumento delle interazioni in Piemonte del 30%, per un totale di oltre 414milioni di interazioni con Alexa. Un dato che fa salire il Piemonte sul podio delle regioni con il maggior numero di dialoghi con Alexa in Italia. Solo nella provincia di Torino se ne contano più di 343 milioni, seguita da Novara (22 milioni) e Cuneo (13 milioni).

Sempre nello stesso periodo, in Valle d’Aosta sono state generate oltre 2milioni di interazioni con Alexa, 978 mila interazioni con la musica e 415 mila interazioni vocali per la Casa intelligente.

Ma quali sono le funzioni di Alexa più utilizzate e amate dagli utenti piemontesi e valdostani? Scopriamole insieme, partendo dal Piemonte.