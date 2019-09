Ovada-Acqui ritorna dopo diciott'anni

OVADA - L'attesa per il derby in campionato era ormai diventata maggiorenne: risale infatti alla stagione 2001-02 l'ultimo scontro diretto fra Ovadese Silvanese ed Acqui al "Geirino" che si chiuse con la vittoria dei termali 1-0 con rete di Angeloni. Il cambio di denominazione sociale che ha coinvolto entrambe le squadre non ha spento l'entusiasmo delle tifoserie che ora si riconoscono nelle nuove realtà: l'approccio alla partita è però differente perché se i padroni di casa cercano il primo gol in Promozione dopo tanti anni e con esso anche la prima vittoria, per i ragazzi di Merlo è importante vincere per non perdere contatto con la vetta che ha già tre lunghezze di vantaggio.

Scontro diretto fra alessandrine anche al "Garrone" di Arquata Scrivia: i biancoazzurri di Paveto vogliono riscattare il 4-1 di domenica scorsa con il Cit Turin, l'Asca arriva da un ko di proporzioni poco inferiori con l'Acqui e vuole rimanere nella zona tranquilla di galleggiamento per non rischiare troppo nel mantenere la categoria.

Impegno più alla portata per la Valenzana Mado che dopo due derby di fila ospita il fanalino di coda Barcanova ancora fermo al palo, ma il colpo del weekend l'ha messo a segno la Gaviese che farà visita al Carrara 90 del totem Kankam: i biancogranata hanno infatti ingaggiato per la stagione Daniele Di Gennaro, storico ex attaccante fra le altre squadre di Novese, Castellazzo ed OltrepoVoghera fra D ed Eccellenza che ritroverà il suo ex compagno Walter Taverna dei tempi in cui con i biancocelesti stabilì il suo primato personale di 25 reti in una stagione.