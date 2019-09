Esplosione alla raffineria Eni, timori per l'ambiente

SANNAZZARO DE' BURGUNDI - Un forte boato, poco dopo le 6.30 di questa mattina, ha svegliato la popolazione di Sannazzaro de' Burgundi, nel Pavese, a pochi chilometri dalla nostra provincia: l'esplosione alla raffineria Eni - con tanto di fumo nero e aria irrespirabile - non avrebbe per fortuna causato feriti, ma il pericolo adesso è per l'ambiente.

Anche perché le colonne di fumo sono visibili da lontano. Le forze dell'ordine, i vigili del fuoco e i tecnici ambientali sono sul posto fin dai primi minuti per monitorare la situazione. Dai primi rilevamenti, la nube sarebbe spinta dai vento verso la Lombardia.