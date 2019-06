Al via il restyling di vie e strade in centro e nelle frazioni

Nuove strade per l’estate valenzana: è questo il piano che la giunta Barbero ha varato per l’anno in corso in città e nelle frazioni. Il finanziamento è pari a mezzo milione di euro e comprende la messa in sicurezza delle percorrenze per i pedoni e per gli automobilisti.

Dei primi 100 mila euro sono visibili già gli effetti: i cantieri sono operativi e vedono il rinnovo dei marciapiedi delle strade urbane, quelli con i cubetti in porfido.

Altri 400 mila sono stati deliberati dalla giunta in questi giorni e sono destinati a nuove asfaltature. La somma fa 500 mila euro e sarà ulteriormente implementata entro fine anno. Intanto gli uffici comunali sono al lavoro per la progettazione e le procedure di gara per l’individuazione della ditta asfaltatrice, al fine di garantire nuove strade entro l’autunno.

Oltre ai marciapiedi con i cubetti in porfido, l’Amministrazione Barbero ha deciso di intervenire sulle strade del centro lastricate in pietra. Le vie in materiale lapideo interessate dai lavori di manutenzione sono corso Garibaldi, via S. Massimo e via Cunietti.