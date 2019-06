Si terrà il 20 luglio prossimo e non il 22 giugno 'Ve'stiti di Valenza

Si terrà sabato 20 luglio in piazza XXXI Martiri e non sabato 22 giugno come era riportato dal calendario di Valenza Eventi 2019 (essendo nel fratempo stata spostata per ragioni organizzative), l’iniziativa che ormai è diventata una classica in città, ovvero Ve’stiti di Valenza. Nata da un’idea di un paio di soci e sviluppata dalla Pro loco Valenza dell’allora presidente Settimio Siepe, consiste in una ricetta molto partifcolare: è una gran tavolata rigorosamente riservata a tutti coloro che ceneranno vestiti con il rosso ed il blu, ossia i colori della città d’oro. I posti sono limtati a 250. Per informazioni e prenotazioni, che intanto stanno arrivando chiamare al 340/3882489 ed al 338/9713628.

Massimo Iaretti