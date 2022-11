Oddone sul biometano: «Compensazioni facoltative, non incidono sui permessi»

VALENZA - «Se si farà o meno l’impianto del biometano a Valenza non sarà il Comune a deciderlo, è una competenza della Provincia e ad oggi non c’è stato nessun pronunciamento in merito» esordisce per commentare la vicenda il sindaco Maurizio Oddone.

«La ditta proponente entro giovedì doveva presentare il progetto definito alla Provincia che alla fine della settimana scorsa ci ha comunicato come mancasse ancora la nostra comunicazione sulle compensazioni ambientali da richiedere: un aspetto facoltativo e che non incide sulla concessione o meno dei permessi» prosegue il sindaco.

In merito al voto contrario degli assessori Luca Merlino (Fratelli d'Italia) e Alessia Zaio (Forza Italia): «Alla trattativa con i rappresentanti dell’azienda, che ha portato all’accordo di compensazioni deliberato, la giunta era ampiamente rappresentata, c’era anche il presidente del consiglio Angelo Spinelli, esponente di Fratelli d’Italia, ed è stato uno dei più attivi. Non ci sono stati pareri contrari e Luca Merlino era presente. Stupisce che poi ci siano stati voti contrari, forse non hanno ben capito, o hanno esaminato la questione in maniera un po’ superficiale. Comunque voglio ribadirlo, non è un essere d’accordo o contrari all’impianto, solamente all’ammontare delle compensazioni. Abbiamo ottenuto di più del 3% del fatturato previsto, una cifra superiore alle indicazioni di legge».

Non resta che attendere ora: «Fino alla prossima conferenza dei servizi non sapremo dell’esito di questo iter, che voglio specificare era iniziato oltre due anni fa, quando il sindaco di Valenza era il mio predecessore, Gianluca Barbero. Ricordo a pochi giorni dall’insediamento, a ottobre 2020, di aver partecipato a una conferenza di servizi in merito, chiesi un rinvio proprio perchè non ne sapevo ancora nulla».