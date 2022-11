Tre intossicati lievi per un incendio a San Salvatore

SAN SALVATORE - Incendio oggi nel primo pomeriggio a San Salvatore, all'interno di uno stabile residenziale in via Sottoripe. A causa del rogo - provocato dal corto circuito di alcuni cavi vicini a una tv - per domare il quale sono intervenuti i vigili del fuoco, tre persone sono state soccorse dai sanitari del 118 e trasportate in codice verde all'ospedale di Alessandria dopo una lieve intossicazione da fuliggine. Le loro condizioni non sono gravi e non destano preoccupazioni.