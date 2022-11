Domani al centro culturale di Valenza con il libro di Carlo Pasetti

VALENZA - Domani, giovedì 10 novembre, a Valenza presso il Centro Comunale di Cultura Carlo Pasetti presenterà il suo ultimo libro ‘James Parkinson, un buon medico, un uomo buono’. Alle 18 dialogherà con Costanza Zavanone.

Il libro racconta la vita di James Parkinson. Non era solo un clinico, ma uno scienziato curioso ed eclettico, con una preparazione ad ampio raggio che gli permise di eccellere in varie discipline; scrisse infatti libri di chimica, di medicina domestica, di istruzione per i giovani medici nonché di geologia e paleontologia.

Carlo Pasetti, neurologo e neuropsichiatra infantile, direttore scientifico del Centro Europeo di Bioetica e Qualità della Vita e valenzano di origine, nell’ultima parte del libro esamina i numerosi cambiamenti scientifici e sociosanitari che hanno generato il moderno rapporto di cura e la relazione medico-paziente, analizzando gli effetti dell’irruzione di Internet in medicina, i fattori positivi e i grossi rischi derivanti dal suo uso improprio.