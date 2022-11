Prosegue a Valenza il progetto di educazione ambientale con il Cellini

VALENZA - Il progetto Educazione Ambientale elaborato dal Comune di Valenza in collaborazione con diversi altri enti e istituzioni ha ripreso il suo cammino con un ciclo di incontri dedicati all’acqua, bene primario e strategico per il futuro dell’uomo.

Venerdì 28 ottobre scorso all’istituto Cellini si è tenuto il primo incontro della nuova serie con il funzionario della Provincia di Alessandria, Marco Grassano e l’architetto Maria Elena Bronchi, responsabile dell’Ufficio Ambiente del Comune di Valenza; presenti anche l’assessore comunale Paolo Patrucco, il dirigente dell’istituto Cellini, Alberto Domenico Raffo e la vice preside Paola Granata. Nella giornata di ieri, lunedì 7 ottobre, gli allievi del Cellini hanno effettuato una visita all’isola ecologica di Amv Igiene Ambientale per approfondire il ciclo dei rifiuti.

Il prossimo appuntamento è in programma per oggi e sarà sempre dedicato alle problematiche legate all’acqua, in particolare sulla qualità delle acque e gestione delle risorse ittiche nei torrenti.