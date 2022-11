Opere pubbliche? Decise coi cittadini

SAN SALVATORE - La cosa più interessante, al di là di una nuova area camper da mettere a disposizione dei turisti (sempre più numerosi in Monferrato), è che il progetto per la realizzazione della piazza che la ospita è stato discusso coi cittadini.

Succede a San Salvatore. La zona interessata è parte dell’ex lotto Castelmerlino che il Comune alienò nel 2001, conservando però il lato che fiancheggia via Ollearo, al fine di progettare un’area di pubblici servizi: un parcheggio auto per i residenti e uno spazio dedicato ai camperisti.

Da un anno all'altro

E' successo che nel 2020 si sia realizzato lo studio di fattibilità che nel 2021 sia stato sottoposto ai alla popolazione in due incontri pubblici. La progettazione è avvenuta, dunque, in modo partecipato perché la gente ha dato consigli, fornito idee e contributi, come successo già precedentemente quando il Comune ha effettuato lavori in piazza Carmagnola o all’asilo nido.

Non solo: sono state anche anche ascoltate le istanze del Gruppo Alpini che, nel 2018, ottenne di dedicare l’area ai “Caduti, dispersi e reduci del fronte russo”; la lapide installata all'epoca è stata ulteriormente valorizzata.

L'inaugurazione sarà domenica alle 10.30, quando verranno anche celebrate le Forze armate.