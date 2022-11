Altri undici nomi nell'albo dei Maestri Orafi di Valenza

VALENZA - Valenza, è risaputo, è il distretto orafo più famoso al mondo. Lo è grazie alla cultura e alle tecniche artigiane tramandate nel corso del tempo e delle generazioni. Troppe volte tuttavia le mani e le menti che stanno dietro questo processo inestimabile sono anonime o, comunque, rischiano di perdersi nelle pieghe del tempo senza un adeguato strumento che ne accolga la testimonianza.

Per colmare la lacuna, e per dare un nome ai protagonisti di questo immenso patrimonio, è nato nel 2019 a cura di Studio Af e attraverso Valenza Nei Marchi, l’elenco dei ‘Maestri Orafi’: un elenco ma anche il progetto di valorizzare la loro artigianalità, conferendo agli aderenti non un valore aggiunto ma piuttosto il riconoscimento dovuto.

Giovedì scorso nella sede della Pro Loco si sono festeggiate undici nuove adesioni all’albo (Marco Abatini, Adriano Bruzzone, Mario Ardrizzi, Giuseppe Miele, Gian Franco Ponzone, Pier Giuseppe Bissone, Giuseppe Bianchi, Massimo Celon, Maurizio Chinaglia, Serafino Massolino, Antonio Carandini), che ora supera il centinaio di elementi. L’occasione è stata colta dall’artefice dell’iniziativa, Liviano Bellini, per presentare il costituendo gruppo dei disegnatori orafi: «L’idea è di concepire come nelle botteghe un dialogo sul concetto di manualità e capacità collegate, con un unico filo conduttore» spiega Bellini.