A palazzo Valentino da venerdì la mostra su Giancarlo Teri

VALENZA - Sarà inaugurata venerdì 4 novembre alle 18 la nuova mostra a palazzo Valentino dal titolo 'Giancarlo Teri – L’arte dell’incisione a mano libera'. L'esposizione e il catalogo, a cura del Centro Comunale di Cultura, intendono rendere omaggio alla storia professionale del maestro che ha contribuito a rendere grande la storia di Valenza.

Fiorentino, classe 1935, si forma professionalmente nella sua città natale lavorando a Ponte Vecchio. Dopo il servizio militare, Teri si trasferisce a Valenza dove il suo talento è subito notato dalle principali aziende orafe del distretto. La sua peculiarità era proprio quella di saper fare a mano libera, da qui il soprannome di 'mani d'oro'.

Sono state raccolte alcune opere d'incisione eseguite da Teri sia per aziende locali sia per sé stesso. Tra questi anelli, spille e bracciali, ma anche lastre in omaggio a Raffaello e Leonardo. Opera di punta una raccolta di quattordici tavole che riproducono gli episodi salienti della storia di Pinocchio di Carlo Collodi. Sarà visitabile fino al 26 novembre nei seguenti orari:

lunedì, martedì e giovedì: 9-12.30/15-18

mercoledì: 9-14

venerdì e sabato: 9-12