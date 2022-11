Internet, i social, il fallimento e la felicità per i ragazzi

VALENZA - Si è svolto giovedì scorso al Teatro Sociale di Valenza, il primo dei workshop organizzati dal Lions Club Valenza Adamas come service all’interno del programma ‘I ragazzi e le contromisure al mondo dei grandi’.

Grandissimo l’entusiasmo manifestato dagli 800 alunni dell’Istituto Cellini di Valenza e del Sobrero di Casale coinvolti nella giornata di formazione. L’intervento di Luca Colombo, country director Italy di Meta (ex Facebook Inc, proprietaria di Facebook, Instagramm, Whatsapp e Messenger) dal titolo ‘Internet: ieri, oggi e domani’, ha presentato l’evoluzione di internet dai primi motori di ricerca alle potenzialità del metaverso. Tante le domande sulle possibilità di lavoro nel mondo del digitale. Presente all’evento anche Agnese Donati, psicologa e psicoterapeuta dell’età evolutiva, che ha affrontato il concetto dello sbagliare e del fallire come valore. Infine, il giornalista Ugo Rizzo ha fornito le ‘Istruzioni minime per essere un po' più felici’ esaltando la platea. «Spesso è il mondo dei grandi a complicare e rendere difficile la crescita dei nostri ragazzi - commenta Arianna Masini presidente del Club Lions Valenza Adamas - e l’atteggiamento nel confronti del fallimento, credo ne rappresenti la manifestazione più evidente impedendo ai giovani di percepirlo come opportunità di imparare e di formarsi ed interpretandolo come sinonimo della propria inadeguatezza». Prossimo appuntamento il 16 novembre al Teatro Sociale: si parlerà di disagio adolescenziale. Interverranno anche gli alunni della scuola media inferiore Paolo e Rita Borsellino.