Luca Colombo, numero uno di Facebook Italia, giovedì a Valenza

VALENZA - Sarà la splendida cornice del Teatro Sociale di Valenza, giovedì 27 ottobre, la sede del primo workshop organizzato dal Lions club Valenza Adamas nell’ambito del programma “I ragazzi e le contromisure al mondo dei grandi”.

La giornata, interamente dedicata agli alunni delle scuole medie superiori del Cellini di Valenza e del Sobrero di Casale Monferrato, vedrà la partecipazione straordinaria di Luca Colombo, country director Italy di Meta (ex Facebook INC, proprietaria di Facebook, Instagram, Whatsapp e Messanger) per parlare dell’evoluzione dei social network. L’intervento del numero uno di Facebook Italia sarà intitolato "Internet: ieri, oggi e domani" ed oltre a fare un'analisi dell'evoluzione del mezzo digitale, offrirà l'opportunità di approfondire una serie di tematiche legate al mondo dell’adolescenza.

Saranno infatti presenti, a teatro, insieme a lui, la dottoressa Agnese Donati psicologa e psicodiagnosta e il giornalista Ugo Rizzo che affronteranno i temi del valore del fallire e dello sbagliare oltre che dell'attitudine alla felicità. La giornata prevede la partecipazione di oltre 800 studenti e il workshop sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook del Lions Club Valenza Adamas a partire dalle ore 11.

Il programma del club valenzano non si ferma però qui: mercoledì 16 novembre è infatti prevista una seconda giornata a Teatro sui temi del disagio adolescenziale. I relatori coinvolti parleranno di disturbo alimentare, dell'esigenza di affrontare positivamente il cambiamento e della disparità di genere . A questo workshop interverranno anche gli alunni della scuola media inferiore Paolo e Rita Borsellino. #servicenocharity è lo slogan scelto dal club per accompagnare il programma per l'anno lionistico 2022-2023.