La masterclass in concerto all'auditorium San Rocco

VALENZA - Oggi, sabato, all’Auditorium San Rocco di Valenza ci sarà alle 17.30 un concerto dei migliori partecipanti della ‘masterclass’ del maestro Francesco Barbagelata (in foto), pianista genovese accompagnatore e titolare di cattedra al Conservatorio di Siena. L’evento, organizzato dalla sede Ami (Associazioni Mozart Italia) di Finale Ligure presieduta dal maestro Stefano Velluti. L’appuntamento, a ingresso libero, vedrà protagonista la masterclass incentrata sullo studio della partitura per accompagnamento pianistico e sullo studio delle opere liriche. I partecipanti sono quattro cantanti e una pianista, tutte personalità di rilievo nel panorama musicale che partecipano per studiare il repertorio che dovranno poi eseguire in importanti teatri. Degna di nota la collaborazione che da poco è nata tra Ami Finale Ligure e la professoressa Luigina Ganau, che da poco è entrata anche nel direttivo Mozart Italia in qualità di consigliere artistica. Il concerto, patrocinato dal Comune di Valenza, prevede l’esecuzione di musiche di Verdi, Puccini, Mozart, Bizet e Donizetti.