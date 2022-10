L'amore che non è mai uguale: le foto della serata di sabato

VALENZA - Sabato al sociale di Valenza si è svolto lo spettacolo L'amore che non è mai uguale. È stato raccontato il sentimento in molti dei suoi aspetti attraverso i racconti che Elisa Molina ha voluto proporre non solo con le parole ma anche con l' immagine di sé e i diversi abiti di scena. Le ragazze delle scuole BeArt, Life 4 dance e Primi Passi hanno danzato tutto questo tra le immagini di video inediti realizzati di Agnese Mielczarek di Life 4 Dance e cantato dal vivo canzoni di rivalsa e di amore.