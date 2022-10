Sabato al 'Sociale' il secondo capitolo de 'L'amore che non è mai uguale'

VALENZA - L’Amore non è mai uguale torna sabato 15 ottobre alle 21 al Teatro Sociale di Valenza dopo il successo ottenuto dallo spettacolo del 30 aprile scorso. Con il supporto dell’Assessore alle Pari opportunità Rossella Gatti si è voluto proporre un secondo appuntamento che sviluppasse ed arricchisse con ulteriori creazioni coreografiche e testi le svariate tematiche del sentimento amoroso.

In questa seconda serata, altrettanto ricca di proposte, l’amore si estende al nostro pianeta, all’ambiente che ci circonda ed ai rischi che tutti stiamo correndo a causa del cambiamento climatico con prospettive nefaste qualora non si modifichino le basi dello sviluppo economico e sociale ed i nostri comportamenti.

Una serata che vedrà il succedersi di coreografie, testi, video inediti e affascinanti, questi ultimi ideati appositamente per questo spettacolo dalla coreografa Agnese Mielczarek della scuola di danza "Life 4 dance".

Dai sentimenti eterni come l'amore per il figlio e per la bellezza, al rapporto che ci lega alle sorelle ed ai fratelli, al ricordo per chi non c'è più, al sempre più stretto legame tra le persone e gli animali, alla riflessione sulla vecchiaia, fino alla trasformazione dell'uomo in un pianeta che sta mutando a causa dello scriteriato intervento umano sulla natura, portando ad un cambiamento climatico causa di catastrofi naturali che ci toccano sempre più da vicino.

Le coreografie sono di Alessandra Barberis (Be.Art.), Silvia Carlando (Primi passi) e di Agnese Mielczarek (Life 4 dance)

Elisa Molina della compagnia On Stage leggerà e interpreterà i testi scritti da Antonella Salera.

Info e prenotazioni all'Urp di Valenza: 0131 945246.