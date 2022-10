La piscina di Valenza? «Vasca esterna nell'estate del 2023»

VALENZA - Due anni fa Maurizio Oddone diventava sindaco di Valenza sconfiggendo al ballottaggio per una manciata di voti Luca Ballerini. Per celebrare la ricorrenza questa mattina ha incontrato i giornalisti in un dialogo con il suo addetto stampa, Massimo Iaretti. Il primo cittadino ha toccato diversi punti sventolando talvolta un metaforico ramo d’ulivo, come sui temi di casa e ospedale di comunità («una vittoria della città: investimenti da Pnrr, Regione e Asl, i lavori finiranno entro il 2026»), talvolta la clava all’indirizzo delle minoranze di centrosinistra.

Un'anticipazione? Per la vasca esterna della piscina, di proprietà del Comune, si dovrebbe attendere meno di un anno: estate 2023.