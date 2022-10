Addio alla scrittrice Rosetta Loy, originaria di Mirabello

ROMA - Oggi è morta a 91 anni a Roma la scrittrice Rosetta Loy, che con 'Le strade di polvere' aveva vinto il Premio Viareggio e il Premio Campiello nel 1988. Nel 2017 le era stato attribuito il Premio Campiello alla Carriera.

La Loy era originaria di Mirabello, che aveva raccontato nelle sue opere. Così la ricorda Luca Gioanola, ex sindaco proprio di Mirabello: «Cara Rosetta, più o meno in questi giorni, 12 anni fa, nel cortile di casa tua a Mirabello, trascorrevamo una bellissima serata di racconti, ricordi, parole e musica. La tua dolcezza e la tua viva emozione nel ritornare in Monferrato, a Mirabello, erano state una luce capace di scaldare il cuore della tante persone che ti avevano potuta incontrare. Fu una serata speciale, proprio nella tua casa di via XX settembre, protagonista del tuo romanzo "Le Strade di Polvere". E furono molto preziosi quegli intensi giorni trascorsi insieme. Oggi, con te, muore un po' anche Mirabello, che in "La prima Mano" hai definito "luogo simbolo dell'essere". Ma, Rosetta, grazie a te, Mirabello continuerà anche a vivere nei tuoi racconti, a esserci nelle tue opere. E tu, continuerai a essere in mezzo a noi. Riposa in Pace, un abbraccio grande alla famiglia».