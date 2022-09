Salviamo il Nostro Verde sabato 'in squadra' con il Lions Adamas

VALENZA - Sabato 1° ottobre tornano in azione dopo la pausa estiva i volontari valenzani di Salviamo il Nostro Verde. Il ritrovo per chiunque voglia far parte della squadra di pulizia è fissato alle 9.30 nel parcheggio di via Pio La Torre (di fronte all’area cani), in zona piscina. Con Salviamo il Nostro Verde ci sarà anche una delegazione del Lions Club Valenza Adamas. Il consiglio, per chiunque volesse partecipare, è di presentarsi con scarpe a abbigliamento comodo. Guanti, sacchi e pinze sono stati già donati dai Lions. In caso di maltempo l’evento sarà rinviato.