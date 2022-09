Valenza: le informazioni per il rilascio della tessera elettorale

VALENZA - In occasione delle elezioni politiche di domenica, al fine del rilascio delle tessere elettorali esaurite, deteriorate o smarrite, l’Ufficio Elettorale - situato al numero 39 di viale Santuario - del Comune di Valenza sarà aperto domani, venerdì, e sabato, dalle 9 alle 18, domenica invece dalle 7 alle 23, quindi per tutta la durata delle operazioni di voto. Maggiori informazioni al numero 0131949212 e alla pec servizidemografici@cert.comune.valenza.al.it. Gli elettori sono invitati a verificare che la tessera elettorale in loro possesso sia ancora utilizzabile.