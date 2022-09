Caro bollette? Dall'istituto Borsellino la charity per i bisognosi

VALENZA - È cominciato nei giorni scorsi all’istituto comprensivo Paolo e Rita Borsellino ‘Non manchi mai il pane’, un progetto di charity e di service learning che vuole rispondere all’aumento dei costi delle bollette e dei prodotti alimentari. È già stato inoltrato un bonifico di 1500 euro alla San Vincenzo di Valenza «Che possa servire oltre che per Valenza anche per San Salvatore, Bassignana e Castelletto Monferrato - spiegano dalla scuola del preside Maurizio Carandini - È solo un inizio. Chi volesse unirsi può rivolgersi liberamente ai docenti. Il mio sogno è che ogni bambino o bambina e ogni ragazzo o ragazza rinunci anche solo a qualche spiccio per partecipare al nostro progetto che si protrarrà nel tempo».