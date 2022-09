Incendio a Rivarone: probabile la matrice dolosa. L'appello del sindaco

RIVARONE - Nella serata di ieri, lunedì 19 settembre, i Vigili del Fuoco di Alessandria sono dovuti intervenire con un’autobotte a Rivarone per spegnere un incendio che si è sviluppato nella scarpata tra via Fontana e via Castello. Le fiamme sono arrivate a lambire un’abitazione e solo l’attenzione di alcuni cittadini che hanno avvisato prontamente il sindaco Elisabetta Tinello, ha evitato il coinvolgimento dell’abitazione nell’incendio.

Pare che si possa trattare con tutta probabilità di un incendio doloso. Non è purtroppo il primo episodio in questo piccolo paese che conta meno di quattrocento abitanti: a maggio infatti un altro incendio quasi certamente doloso era stato appiccato alla staccionata comunale nell’area del Parco del Tanaro (ma era stato estinto quasi immediatamente grazie alla vicina presenza degli Scout).

Il sindaco e l’amministrazione comunale manifestano tutta la loro preoccupazione per una situazione che non rientra di certo nella norma: «Ho chiesto fortemente ai Carabinieri della stazione di Bassignana di aumentare il controllo sul territorio - commenta il Sindaco - in modo che fatti di questo genere non avvengano più e che si riesca ad individuare i colpevoli. Ma, più di tutto l’impegno richiesto alle forze dell’ordine è un atto dovuto per tutelare i cittadini di Rivarone».