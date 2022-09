Randonnée sul fiume da record: in 215 navigano tra Valenza e Bassignana

VALENZA - Record di partecipanti in acqua per l’undicesima edizione della Randonnée sul Po, organizzata dagli scout del gruppo Agesci Valenza 1 domenica tra Valenza e Bassignana.

In acqua erano addirittura 215 a bordo di imbarcazioni messe a disposizione dagli organizzatori, natanti privati e pure barche autocostruite, come da tradizione dell’evento. La manifestazione, alla quale hanno partecipato anche il sindaco di Bassignana Eleonora Vischi (in acqua) e di Rivarone Elisabetta Tinello (alla base Moka per preparare il pranzo), ha permesso di raccogliere fondi per sostenere le attività Scout e permettere a uno di loro di partecipare al 25° World Scout Jamboree che si svolgerà dal 1° al 12 agosto 2023 in Corea del Sud.