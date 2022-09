Domenica lo sport di Valenza in vetrina in piazza Gramsci

VALENZA - Domani, domenica 18 settembre dalle 10 alle 18.30 nell'area di piazza Gramsci, oltre 20 società sportive che operano a Valenza prenderanno parte, su invito dell'amministrazione comunale, all'evento Sport in Piazza. Si tratta sostanzialmente di una vetrina con dimostrazioni, prove pratiche e informazioni sulle innumerevoli opportunità offerte dalle realtà cittadine. «Le società si sono dette molto contente di partecipare, quelle che non ci saranno è perchè saranno impegnate altrove in contemporanea. Penso sia una bella opportunità per farsi conoscere sempre di più dopo il periodo della pandemia» ha spiegato l'assessore allo sport Luca Merlino.