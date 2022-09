Sul Po in allegria (e per una buona causa): domenica c'è la Randonnée

VALENZA - Nemmeno il Covid era riuscito a fermare la Randonnée sul Po, ma se non ci era riuscita la pandemia con le sue limitazioni ma per poco non lo ha fatto la siccità, che solo da alcune settimane ha placato la sua stretta sul bacino del Grande Fiume.

Torna così domenica, per l’undicesimo anno consecutivo, un appuntamento che è ormai entrato tra le tradizioni della comunità valenzana, un evento in grado di unire, grazie all’organizzazione degli scout del gruppo Agesci Valenza 1, tre comuni: oltre la città del gioiello anche Bassignana e Rivarone.

Per partecipare è necessario iscriversi e, specialmente se sprovvisti di imbarcazione propria, conviene farlo quanto prima (valenza1@piemonte.agesci.it o 333 33 79 548 o al link bit.ly/Randonnee2022). Il ricavato verrà utilizzato a fin di bene, permettendo a uno degli scout del gruppo valenzano di partecipare al 25° World Scout Jamboree che si svolgerà dal 1° al 12 agosto 2023 in Corea del Sud.

