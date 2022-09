Rivarone: Salviamo il Nostro Verde con Decathlon per ripulire l'approdo

RIVARONE - Sabato, con ritrovo alle 9 all'approdo fluviale di Rivarone, Salviamo il Nostro Verde in collaborazione con Decathlon di Alessandria partecipa al 'World Cleanup Day'. Per circa quattro ore i partecipanti (è necessario iscriversi entro le 12 di venerdì) si occuperanno della pulizia dai rifiuti dell'area.

Per farlo ci sono due modalità: una è a questo link, l'altra è direttamente al punto vendita di Alessandria in via Torino. Tutti i volontari partecipanti avranno diritto a gadget omaggio.

Sono fortemente indicati scarpe comode, un paio di guanti e tanta voglia di... faticare per l'ambiente.